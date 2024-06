Rangnick streicht Lainer aus Österreichs EM-Kader

von SID 07.06.2024 • 16:00 Uhr Ralf Rangnick benennt seinen Kader für die EM in Deutschland. Dabei verzichtet der österreichische Coach auf einen Defensivspezialisten aus der Bundesliga.

Bundesliga-Profi Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach fehlt in Österreichs finalem Kader für die Europameisterschaft. Neben dem Verteidiger strich Teamchef Ralf Rangnick am Freitag auch Tobias Lawal (Linzer ASK) und Thierno Ballo (Wolfsberger AC) aus dem bisher 29-köpfigen Kader.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leichtgefallen ist. Mir war es wichtig, allen drei Spielern in Einzelgesprächen meine Beweggründe zu erklären. Das habe ich heute nach dem Abschlusstraining gemacht", sagte Rangnick. Österreich trifft am Samstag (18.00 Uhr) bei der EM-Generalprobe in St. Gallen auf die Schweiz.

Österreich zum Auftakt gegen Frankreich