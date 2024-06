Selenskyj tröstet Ukraine-Spieler nach bitterem EM-Aus

Die Teilnahme an der EURO sei, so Rebrow, "für unser Land sehr wichtig gewesen. Wir haben den Leuten in Europa und unseren Menschen zu Hause gezeigt, dass wir ein Teil von Europa sind. Alle in der Ukraine sind natürlich unglücklich über das Aus, aber es gibt keinen Vorwurf an die Spieler." Durch den Krieg seien in der Ukraine "viele Stadien und Plätze durch Raketen zerstört, aber wir werden weitermachen", sagte Rebrow kämpferisch.