DFB-Manager wird bei Manuel Neuer deutlich

Manuel Neuer steht nach seinem Patzer gegen Griechenland in der Kritik. Andreas Rettig wird im Doppelpass deutlich.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat Nationaltorhüter Manuel Neuer fünf Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland den Rücken gestärkt. „Insgesamt ist es mir eine zu negative Stimmung, was Manuel angeht. Er ist in einer Verfassung, dass er zu Recht die Nummer eins ist“, sagte Rettig am Sonntag im Doppelpass Spezial – Der EM-Countdown live aus dem STRAUSS ALEA RESORT Bad Orb.