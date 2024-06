Rolfes macht sich "überhaupt keine Sorgen" wegen Wirtz

Rolfes: “Mache mir keine Sorgen um Flo“

Scholl: Wirtz wirkt gehemmt

"Er wirkt gehemmt, nicht so frei wie in Leverkusen. Er hat noch nicht die 100-prozentige Bindung zur Mannschaft im Moment", sagte Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl über Wirtz: "Er ist nicht oft genug am Ball, er ist nicht in den richtigen Räumen am Ball."