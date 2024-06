„Ruhepol“ Kroos mit Passrekord

Dem Mittelfeld-Boss gelingt ein Wert, den noch kein EM-Spieler mit mehr als 100 Pässen in einem Spiel erreicht hat, der Bundestrainer schwärmt.

DFB-Rückkehrer Toni Kroos hat im Eröffnungsspiel der Heim-EM gegen Schottland (5:1) eine erstaunliche Bestmarke aufgestellt. Der Mittelfeld-Maestro des Champions-League-Siegers Real Madrid brachte 99 Prozent seiner Pässe an den Mann, 101 von 102 Zuspielen fanden ihr Ziel. Das ist die höchste Quote, die seit Beginn der Datenerfassung 1980 je ein Spieler mit mehr als 100 Pässen in einem EM-Spiel erreicht hat.