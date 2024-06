Sagnol sauer auf Topstar! Ärger bei Georgien vor EM-Auftakt gegen Türkei

„Wenn ich er wäre, würde ich mich allein auf das konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert“, sagte Sagnol bei der Pressekonferenz vor Georgiens erstem Gruppenspiel in Dortmund gegen die Türkei ( ab 18 Uhr im LIVETICKER ).

Der Berater von Kwarazchelia, in der Saison 2022/23 eine der Schlüsselfiguren bei Napolis erstem Serie-A-Titel seit 33 Jahren, hatte in einem Interview in der Heimat deutlich gemacht, dass die Zeit für einen Wechsel gekommen sei.