Nagelsman: Das ist bei Sané nahezu ausgeschlossen

Leroy Sane ist bereit für die EM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Griechenland. Nach seinen langwierigen Schambeinproblemen ist Sane auf dem Weg der Besserung. „Es geht bergauf. Mir geht es sehr gut. Wir haben es mit den Physios und den Ärzten gut im Griff“, sagte Sane dem SID am DFB-Medientag in Herzogenaurach.

Unter Julian Nagelsmann hat Sane aufgrund seiner Sperre nach einer Roten Karte im Spiel in Österreich im November noch kein Länderspiel bestritten. Der Bundestrainer gab ihm für das Spiel am Freitag (20.45 Uhr) in Mönchengladbach aber eine Einsatzgarantie.