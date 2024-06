Schiedsrichter-Chef Rosetti zufrieden mit EM-Start

UEFA-Refereeboss Roberto Rosetti hat ein positives Zwischenfazit in Bezug auf die Regelneuerungen bei der Fußball-EM gezogen. Allen voran das Mecker-Verbot, nach dem nur noch der Kapitän mit dem Unparteiischen reden darf, funktioniere gut.

„Sie gehen nicht zum Schiedsrichter, sie bedrängen ihn nicht, also ist das etwas, das für den Fußball äußerst positiv ist“, sagte Rosetti in einer Medienrunde am Freitag.