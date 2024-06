Scholz: Von EM-Gastgeber Deutschland geht "guter Geist" aus

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Rande des deutschen Achtelfinals gegen Dänemark in Dortmund ein positives Zwischenfazit der Heim-EM gezogen. „Es ist einfach eine gute Stimmung und man hat das Gefühl, es geht ein guter Geist aus von Deutschland“, sagte der SPD-Politiker im ZDF.

"Ich bin sehr zufrieden und sehr dankbar für all die Sicherheitskräfte und die unglaublich vielen Freiwilligen, dass das überall so gut klappt - von den Fanzonen angefangen bis rund um die Spiele", ergänzte Scholz (66).

Ähnlich äußerte sich Innenministerin Nancy Faeser bei einem Besuch des EURO-Organisationszentrums in Dortmund. "Ich habe den Eindruck, die Gesamtstimmungslage in Deutschland ist während der EURO besser geworden. Was die Abläufe angeht, gab es zwar ein paar kleinere Vorfälle, aber gemessen an der Masse der Besucher läuft es sehr gut", sagte sie.