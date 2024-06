EM-Start: Schottische Mega-Party - München schlägt Alarm

Zehntausende Schotten verwandeln die Stadt in eine blaue Partyzone.

München ist fest in schottischer Hand - und platzt aus allen Nähten. Schon Stunden vor dem EM-Eröffnungsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schotten am Abend (21.00 Uhr) war der für 35.000 Personen ausgelegte Marienplatz überfüllt.

Via X schlug die Stadt München zweisprachig Alarm: „EIL!!! Bitte verteilt euch anderweitig im Stadtgebiet! Die Fan Zone ist kurz vor der Schließung. Bitte fahrt nicht mehr in den Olympiapark.“

Dudelsack am Donisl

Zehntausende Schotten haben die Stadt in eine blaue Partyzone verwandelt. Die trinkfesten Fans spielten Dudelsack am Traditionslokal Donisl, sie feierten im Hofbräuhaus, zogen nachts singend durch die Straßen, laut Polizeiangaben ihrem Ruf entsprechend friedlich. 10.000 Mitglieder der "Tartan Army" sollen Tickets für das Spiel in der Allianz Arena haben.