Schotten-Trainer Clarke: "Wir haben vor niemandem Angst"

Der Außenseiter fühlt sich in seiner Rolle wohl. Schottlands Nationaltrainer will sich vor Deutschland beim EM-Auftakt nicht verstecken.

Die schottische Fußball-Nationalmannschaft fühlt sich in ihrer Außenseiterrolle vor dem EM-Auftakt gegen Deutschland pudelwohl. „Es ist ein schweres Spiel. Wir respektieren jeden, haben aber vor niemandem Angst. Deutschland hat eine gute Mannschaft, aber wir auch“, sagte Trainer Steve Clarke vor dem Duell mit dem Gastgeber am Freitag (21.00 Uhr) in München: „Wir glauben an uns, warum sollten wir sonst antreten?“