EM - Schottland nach Deutschland-Spiel ernüchtert: "Party vorbei und Kater da"

Die so schwer gedemütigten „Bravehearts“ bekamen nach der höchsten Niederlage seit zwölf Jahren in den britischen Medien nochmal Prügel. „Die Party“, kommentierte der schottische Dienst der BBC die 1:5-Pleite der Mannschaft von Coach Steve Clarke zum EM-Auftakt gegen Gastgeber Deutschland, „die Party ist vorbei und der Kater da. Das gute Gefühl ist einfach durch das Fenster davongeflogen.“

Vor der Abfahrt ins Teamquartier nach Garmisch-Partenkirchen und der Einstimmung auf die entscheidenden Vorrundenspiele in der Gruppe A am Mittwoch gegen die Schweiz und vier Tage später gegen Ungarn wirkte Kapitän Andy Robertson allerdings zunächst ratlos: "In der ersten Halbzeit ist für uns alles daneben gegangen", meinte der Abwehrspieler des FC Liverpool in der Katakomben der Münchner Arena niedergeschlagen: "Wir haben überhaupt nicht stattgefunden."