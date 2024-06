Schottland trauert nach EM-Aus: "Wird lange dauern"

Nach dem Last-Minute-K.o. bei der Fußball-EM herrschte bei den Spielern der schottischen Nationalmannschaft bittere Enttäuschung. "Wir haben alles gegeben, wir wussten, dass wir dieses Spiel gewinnen mussten", sagte Kapitän Andrew Robertson nach dem 0:1 (0:0) gegen Ungarn: "Es hätte so oder so ausgehen können, aber so ist der Fußball, so läuft es nun mal. Es wird lange dauern, bis wir darüber hinweg sind."