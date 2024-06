Schweinsteiger: DFB-Auftakt war "eine Aussage"

Allerdings glaubt der Weltmeister von 2014 nicht, dass es in diesem Stil so weitergeht.

Laut Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger ist der 5:1-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM nicht nur für das eigene Selbstvertrauen wichtig gewesen. „Das war eine Aussage in Richtung der anderen“, sagte der ARD-Experte vor dem Spiel zwischen Spanien und Kroatien in Berlin.

Schweinsteiger (39), einer der großen Helden des WM-Triumphs 2014, geht allerdings davon aus, dass die deutsche Mannschaft in den weiteren Gruppenspielen stärker gefordert wird. "Es wird gegen die Ungarn und die Schweizer weniger Räume geben", sagte Schweinsteiger: "Da ist auch mehr fußballerische Qualität." Besonders die Schweizer, am Sonntag kommender Woche letzter Vorrundengegner, sei "die größte Gefahr für uns in der Gruppe, sie haben eine gute Mischung".