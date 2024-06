Slowenien will überraschen: "Das ist noch nicht das Ende"

Nationaltrainer Matjaz Kek erwartet bis zu 20.000 Landsleute in Stuttgart gegen Dänemark.

Nationaltrainer Matjaz Kek erwartet bis zu 20.000 Landsleute in Stuttgart gegen Dänemark.

Underdog Slowenien will seine zweite EM-Teilnahme genießen - und überraschen. "Du spielst nicht alle Jahre bei so einem Turnier. Wir haben unser Ziel bereits erreicht, indem wir hier sind. Aber das ist noch nicht das Ende", sagte Mittelfeldspieler Timi Max Elsnik vor dem ersten Gruppenspiel gegen Dänemark in Stuttgart (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV): "Jeder sportliche Erfolg ist wichtig für das Land."