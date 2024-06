"Sommermärchen" für Österreich? Rangnick bremst Euphorie

Der ÖFB-Teamchef bremst die Erwartungen an sein Team - den Erfolg genießen die Österreicher dennoch.

"Die Jungs sind selbst so ehrgeizig, die wollen alle so weit kommen, wie es nur geht", erklärte Rangnick: "Es geht auch da nur Schritt für Schritt. So wie wir es bis jetzt auch gemacht haben."