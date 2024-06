Spalletti nach EM-Aus: "Bin verantwortlich"

Das 0:2 (0:1) gegen die Schweiz im Achtelfinale "ändert für mich nichts, auch wenn ich dafür verantwortlich bin, was passiert ist - ich habe die Spieler ausgewählt und das ist der Prozess, den ich brauche, die Spieler besser kennen zu lernen", sagte Spalletti.

"Wir sind an meiner Auswahl der Mannschaft und meiner Art, sie zu führen, gescheitert, es ist nie die Schuld der Spieler", stellte Spalletti klar. Er habe einiges gelernt: "Ich verlasse das Turnier mit der Gewissheit, dass sich etwas ändern muss." So sei es "absolut notwendig, mehr Laufstärke in das Team zu bringen".