Spanien-Coach de la Fuente: "Wie ein Blick in den Spiegel"

Es klingt wie ein vorgezogenes Finale, wenn Spanien am Donnerstag um 21.00 Uhr in Gelsenkirchen auf Italien trifft. Und Luis de la Fuente, Nationaltrainer der Furia Roja, erwartet ein Spiel auf hohem Niveau. „Ich glaube, es wird ein Match von hoher Qualität“, sagte der 62-Jährige.

Bei der Analyse des Gegners fühlt er sich an das eigene Team erinnert: "Sie sind sehr ähnlich, sie haben den Trainer gewechselt und verfügen über junge Spieler." Für ihn fühle es sich beim Blick auf die italienische Mannschaft fast so an, als schaue er "in den Spiegel".