Wegen Barca-Star: Spanien droht Strafe

Dem spanischen Fußballverband (RFEF) droht eine Geldstrafe der Bezirksregierung Köln. Sollte Lamine Yamal im EM-Achtelfinale in Köln gegen Georgien am Abend (Anstoß 21.00 Uhr) seiner Arbeit nach 23.00 Uhr noch nachgehen, würde er gegen das in Deutschland geltende Jugendschutzgesetz verstoßen.