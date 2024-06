Spanien-Italien: "Friedliches Fußballfest" in Gelsenkirchen

Nach dem großen Wirbel um das England-Spiel ist die zweite EM-Partie in Gelsenkirchen offenbar weitgehend problemlos über die Bühne gegangen. Die Polizei sprach nach dem Gigantenduell zwischen Spanien und Italien (1:0) von einem „friedlichen Fußballfest in der Stadt und im Stadion“.

Fans beider Lager feierten schon vor dem Anpfiff an den offiziellen Treffpunkten in der Stadt fröhlich und ausgelassen, 3000 Spanier marschierten gemeinsam zur Arena.

Auch der öffentliche Nahverkehr, der nach dem Auftaktspiel der Engländer am vergangenen Sonntag gegen Serbien (1:0) heftig kritisiert worden war, funktionierte besser. Bei der An- und Abreise habe es "keine größeren Probleme" gegeben, meldete die Polizei. In den Sozialen Netzwerken gab es nur vereinzelte kritische Stimmen über Wartezeiten nach dem Spiel. Die Stadt hatte Verbesserungen angekündigt.