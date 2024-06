Spaßvögel Kimmich und Andrich: Nachts am Pool

Der neueste Internet-Hit der Münchner und Leverkusener Verbindung: Kimmichs Köpfer. Das jetzt veröffentlichte Video aus den Tagen vor dem EM-Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) zeigt den Bayern-Profi nachts in Trainingsklamotten am Pool, aus dem Off ist Andrichs Stimme zu hören. "Genau so, wie du bist jetzt - Köpper rein", fordert er Kimmich unter beiderseitigem Gelächter zum Sprung ins kühle Nass auf.