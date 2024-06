Starke DFB-Bilanz bei EM-Auftaktspielen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Schottland in die Heim-EM. Als Mutmacher dient ein Blick zurück. Erst einmal hat eine DFB-Auswahl ihr erstes Spiel bei einer EM-Endrunde verloren, dies allerdings vor drei Jahren ebenfalls in München durch ein Eigentor von Mats Hummels gegen Frankreich.