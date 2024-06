Sturmböen: Fan Zone in Hamburg bleibt zu

Wegen des schlechten Wetters im Norden können die Fußball-Fans die EM-Spiele am Samstag nicht auf dem Heiligengeistfeld verfolgen.

Das Wetter spielt noch nicht mit - jedenfalls in Hamburg: Und deswegen bleibt die Fan Zone auf dem Heiligengeistfeld am Samstag geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Nachmittag Böen der Windstärke acht, zudem starke Regenschauer.