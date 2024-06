Tattoo-Künstler Raum: "Living the dream"

Auf Raums Brust ist der Spruch "Living the dream" zu lesen. "Das stammt aus meiner Hoffenheimer Zeit", sagte er bei ran, "das war einfach ein Zeitraum, in dem es sehr schnell ging in meiner Karriere." Raum hatte damals den Sprung aus Fürth nach Hoffenheim geschafft und wurde dort nach drei Spielen schon Nationalspieler. "Da dachte ich: Das muss auf die Haut, denn ich lebe den Traum von vielen kleinen Jungs und Mädels da draußen", meinte er.