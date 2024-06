Tausende Schotten bei Fanmarsch vor Schweiz-Spiel in Köln

Mehrere Tausend Schotten haben sich bei einem Fanmarsch zum Kölner Stadion auf das immens wichtige EM-Duell mit der Schweiz eingestimmt. Die berühmte "Tartan Army" ging am frühen Mittwochabend von einer S-Bahnhaltestelle im Westen der Domstadt rund zwei Kilometer in Richtung der Arena.

Immer wieder hallte "No Scotland, No Party" durch die Straßen, an der Spitze der Massen liefen einige Dudelsackspieler. Auch Anwohner mischten sich vereinzelt unter die britischen Fans, die schon in den vergangenen Tagen das Kölner Stadtbild geprägt hatten. Rund eine Stunde vor Anpfiff dauerte der Marsch nach Polizei-Angaben noch an.