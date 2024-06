Tchouameni zu politischer Lage: "Verabscheue Extreme"

Auch Frankreichs Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni hat sich zur politischen Situation in der Heimat geäußert. „Im Alltag verabscheue ich die Extreme, ich bin eher für eine Politik der Einheit, das ist das, was Frankreich am besten repräsentiert“, sagte der 24-Jährige, der derzeit mit der Nationalmannschaft bei der EM in Deutschland spielt.