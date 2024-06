EM-Kracher um Frankreich im Achtelfinale!

Belgien verpasst den Gruppensieg - und bekommt es nun mit dem Vizeweltmeister zu tun. Am Montag geht es in Düsseldorf zur Sache.

Belgien verpasst den Gruppensieg - und bekommt es nun mit dem Vizeweltmeister zu tun. Am Montag geht es in Düsseldorf zur Sache.

Domenico Tedesco und seine Belgier fordern im Achtelfinale der Fußball-EM Vizeweltmeister Frankreich. Nach dem 0:0 gegen die Ukraine zum Abschluss der Vorrunde steht fest, dass Belgien die Gruppe E als Zweiter beendet - damit geht es nun am Montag (18.00 Uhr) in Düsseldorf gegen Kylian Mbappe und Co.