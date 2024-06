Teilnahmebedingungen - SPORT1 EM-Tippspiel 2024

Die Sport1 GmbH, Münchener Str. 101g, D-85737 Ismaning (nachfolgend „SPORT1″), veranstaltet auf der Webseite https://tippspiel.sport1.de sowie über die SPORT1 App (nachfolgend gemeinsam „Website“) das SPORT1 EM-Tippspiel (nachfolgend „Tippspiel“). Mit der Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgenden Bedingungen:

{ "placeholderType": "MREC" }

§ 2 Teilnahme

Die Teilnahme an dem Tippspiel ist kostenlos. Die Gebühren für die erforderliche Internetverbindung trägt der Teilnehmer.

Der Teilnehmer nimmt am Tippspiel teil, indem er sich innerhalb des Teilnahmezeitraums vom 06.06.2024 bis zum 14.07.2024, um 23:59 Uhr, auf der Website registriert bzw. bei seinem SPORT1-Account anmeldet und die Teilnahmebedingungen des Tippspiel akzeptiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zur Teilnahme am Tippspiel ist erforderlich, dass sämtliche Pflichtangaben bei der Registrierung vollständig ausgefüllt wurden und der Wahrheit entsprechen. Zur Überprüfung der Fristwahrung dient der elektronisch protokollierte Eingang der Daten bei SPORT1. Die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse ist obligatorisch, da der Teilnehmer nur mit einer gültigen Angabe für das Tippspiel registriert werden kann und hierüber die Kontaktaufnahme für die Preisvergabe erfolgt. Zur Wahrung der Chancengleichheit ist eine Mehrfachteilnahme ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die mindestens 18 Jahre alt und nicht gem. § 4 oder gem. § 9 von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Eine Gewinnausschüttung erfolgt nur an Teilnehmer, die unter Einhaltung dieser Teilnahmebedingungen am Tippspiel teilgenommen haben sowie vorbehaltlich § 4 und § 9.

Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.

§ 3 Gegenstand des Tippspiels

{ "placeholderType": "MREC" }

Teilnehmer können die Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 (nachfolgend „EM 2024″) tippen. Eine Gewinnausschüttung gemäß § 8 erfolgt dabei nur im Rahmen der Tippabgabe für die Spiele der EM 2024. Folglich werden bei der Gewinnermittlung nur Tipps und Punkte betreffend Spiele der EM 2024 gewertet.

Teilnehmer starten in der Einzelwertung und können zusätzlich gemeinsam mit anderen Teilnehmern als Team in der Teamwertung antreten. Jeder Teilnehmer kann sich dabei mehreren Teams anschließen. Ein Teilnehmer kann sich jederzeit einem Team anschließen und dieses jederzeit verlassen. Die Anzahl der Teilnehmer innerhalb eines Teams ist unbegrenzt, es müssen aber mindestens drei Spieler sein. Für die Gewinnausschüttung sind die in der Einzelwertung erzielten Punkte relevant.

§ 4 Ausschluss vom Tippspiel bzw. von der Gewinnausschüttung

Mitarbeiter von SPORT1 und/oder der Unternehmen Sport1 Medien AG, Plazamedia GmbH, Magic Sports Media GmbH, Jackpot50 GmbH Match IQ GmbH, Pfeffermond GmbH sowie Mitarbeiter anderer an der Umsetzung dieses Tippspiels beteiligten Unternehmen können am Tippspiel teilnehmen, sind aber von der Gewinnausschüttung ausgeschlossen. Das gilt auch für Familienangehörige der Mitarbeiter dieser Unternehmen.

Ausgeschlossen sowohl vom Tippspiel als auch von der Gewinnausschüttung werden Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen.

Gegebenenfalls können in diesen Fällen Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

§ 5 Durchführung des Tippspiels

Die Durchführung des Tippspiels obliegt Tippevent. Teilnehmer haben die Möglichkeit bis 0 Minuten vor dem jeweiligen Spielbeginn das Ergebnis einzelner oder mehrerer Spiele der jeweiligen Runde der EM 2024 zu tippen.

§ 6 Punktevergabe

Die Punktevergabe erfolgt nach den nachstehenden Regelungen. Sofern das Ergebnis (Sieg bzw. Unentschieden und Anzahl der Tore) exakt getippt wurde, so erhält der Teilnehmer für jeden richtigen Tipp 4 Punkte. Sollte Sieg und Tordifferenz bzw. Unentschieden richtig getippt worden sein, so erhält der Teilnehmer für jeden richtigen Tipp 3 Punkte. Sollte ein Sieg richtig getippt worden sein, so erhält der Teilnehmer für jeden richtigen Tipp 2 Punkte. Im Rahmen der Teamwertung wird der Punktedurchschnitt der Team-Mitglieder gewertet, d.h. bei 10 Team-Mitgliedern werden die Punkte aller 10 Team-Mitglieder an den jeweiligen Spieltagen zusammengerechnet und anschließend durch 10 geteilt. Sofern ein Teilnehmer sich nachträglich einem Team anschließt, gelten dessen Punkte für die Teamwertung erst ab dem Zeitpunkt seines Beitritts zum Team. Sollte ein Team-Mitglied austreten, so gelten dessen Punkte bis zu seinem Austritt. Eine rückwirkende Verrechnung findet in beiden Fällen nicht statt.

Bonusfragen

Des Weiteren kann der Teilnehmer innerhalb des für die folgenden Bonusfragen definierten Zeitraums Bonustipps abgeben und erhält, bei korrekter Beantwortung, folgende Punkte:

Wie weit kommt Deutschland? (5 Punkte) // Abgabefrist 14.06.2024, 21:00 Uhr

Welches Land wird Europameister? (5 Punkte) // Abgabefrist 19.06.2024, 15:00 Uhr

Welche Mannschaften erreichen das Halbfinale? (5 Punkte pro Antwort / 4 Antwortmöglichkeiten) // Abgabefrist 19.06.2024, 15:00 Uhr

Welche Mannschaft schießt die meisten Tore? (5 Punkte) // Abgabefrist 19.06.2024, 15:00 Uhr

Welches Land stellt den Torschützenkönig? (5 Punkte) // Abgabefrist 19.06.2024, 15:00 Uhr

§ 7 Gewinne

Teilnehmer haben im Rahmen der Einzelwertung die Möglichkeit, für ihre Tipps auf Spiele der EM 2024 Hauptpreise und Spieltagspreise für die Gruppenphase zu gewinnen. Die Spieltagspreise für die Gruppenphase werden nach Ende eines jeden Spieltags vergeben. Als Spieltag gelten die drei im Spielplan des Tippspiels gekennzeichneten Gruppenphasen. Die Hauptpreise werden nach Ende der EM 2024 vergeben. Zudem nimmt SPORT1 mit Gewinnen verbundene Aktionen zur Teilnehmergewinnung vor. Die Gewinne werden sowohl von SPORT1 als auch von Dritten (nachfolgend „Preis-Partner“) gestellt. Die Auslieferung der Gewinne erfolgt einzelfallabhängig durch SPORT1 oder den jeweiligen Preis-Partner.

Spieltagspreise Gruppenphase

Im Rahmen der Einzelwertung werden pro Spieltag der Gruppenphase drei Spieltagspreise vergeben. Gewinner des Spieltagspreises des Tippspiels ist, wer nach Abschluss des jeweiligen Spieltags der Gruppenphase der EM die meisten Punkte geholt hat. Der Gewinner erhält den 1. Spieltagspreis. Der nach dem jeweiligen Spieltag der Gruppenphase in der Rangfolge nachfolgend platzierte Teilnehmer erhält jeweils den zweiten und dritten Spieltagspreis. Bei Punktegleichheit werden alle Tipps mit dem richtigen Sieger gewichtet verglichen. Wer die meisten exakten Tipps hat, wird vor den anderen Spielern mit gleicher Punktzahl platziert. Bei gleicher Anzahl exakter Tipps werden die Tipps mit der richtigen Tordifferenz verglichen. Bei wieder gleicher Anzahl werden die Tipps mit der richtigen Tendenz verglichen. Wenn danach immer noch Gleichheit besteht, entscheidet das Los.

Beispiel: Am Ende des jeweiligen Spieltags der Gruppenphase der EM sind nach Durchführung des oben genannten Verfahrens vier Teilnehmer erstplatziert. Dann wird unter diesen zunächst der erste Spieltagspreis, dann unter den verbliebenen der zweite Tagespreis und unter den dann noch verbleibenden Teilnehmern der dritte Spieltagspreis ausgelost.

Gewinne Spieltagspreise Einzelwertung:

Spieltag 1 und 2

Platz 1: FASCIA GUN – Massagepistole von BLACKROLL mit vier Massagestufen

Platz 2: Fußball „SENZOR STAR Pro Kopernikus“, SIX WINGS Rucksack und Trinkflasche Team von ERIMA

Platz 3: Ob in der Pause oder nach dem Spiel: Im Halbzeitpaket von NERF sind drei brandneue Dartblaster, passende Brillen, eine Zielscheibe, ein Pocket Vortex Howler und zwei Proshot Schaumstoff-Fußbälle enthalten.

Spieltag 3

Platz 1: FASCIA GUN – Massagepistole von BLACKROLL mit vier Massagestufen

Platz 2: Fußball „SENZOR STAR Pro Kopernikus“, SIX WINGS Rucksack und Trinkflasche Team von ERIMA

Platz 3: FlexBreeze Ventilator von Shark mit acht Modi, verwendbar als Tischventilator oder auf einem Ständer (mit Zeitschaltuhr und Fernbedienung sowie 5 Ventilatorstufen)

Hauptpreise

Im Rahmen der Einzelwertung werden am Ende des Tippspiels drei Hauptpreise für die Tipps auf die Spiele der EM 2024 vergeben. Gewinner des Hauptpreises des Tippspiels ist, wer nach Abschluss der EM 2024 die meisten Punkte besitzt. Der Gewinner erhält den 1. Hauptpreis. Die beiden nach dem letzten Spieltag der EM 2024 in der Rangfolge nachfolgend platzierten Teilnehmer erhalten jeweils den zweiten und dritten Hauptpreis. Bei Punktegleichheit werden alle Tipps mit dem richtigen Sieger gewichtet verglichen. Wer die meisten exakten Tipps hat, wird vor den anderen Spielern mit gleicher Punktzahl platziert. Bei gleicher Anzahl exakter Tipps werden die Tipps mit der richtigen Tordifferenz verglichen. Bei wieder gleicher Anzahl werden die Tipps mit der richtigen Tendenz verglichen. Wenn danach immer noch Gleichheit vorliegt, entscheidet das Los.

Beispiel: Am Ende des Tippspiels sind nach Durchführung des oben genannten Verfahrens zwei Teilnehmer erstplatziert. Dann wird unter diesen der erste und der zweite Hauptpreis ausgelost. Der nachfolgend platzierte Teilnehmer erhält den dritten Hauptpreis.

Gewinne Hauptpreise Einzelwertung:

Platz 1: Outdoor Grill + Outdoor Ofen von Ninja

Der Sommer kann kommen: Mit dem Ninja Woodfire Pro Connect XL Elektrischer Outdoor Grill & Smoker kannst du ganzjährig im Freien mit Holzfeueraroma grillen.

Der Ninja Woodfire Elektrische Outdoor Ofen kann zum Aufbacken von Pizzen wie im Steinofen sowie als Smoker genutzt werden.

Platz 2: Sport-Paket von ERIMA

Du bekommst ein großes Sport-Paket von ERIMA, dessen Highlight der Fußball „SENZOR STAR Match Kopernikus“ ist. Zudem sind ein EVO STAR T-Shirt und TEAM Shorts, Evo Flex Schienbeinschoner, die Trainingssocke GRIP und ein Turnbeutel enthalten.

Platz 3: Sleep Set Summer von BLACKROLL

Dein Preis ist das „Sleep Set Summer“ von BLACKROLL – für angenehm kühle Nächte im Sommer. Dieses umfasst eine vegane, leichte Bettdecke in der Größe 135x200 cm, ein ergonomisches Kopfkissen aus atmungsaktivem Memory-Schaum und einen zusätzlichen passgenauen und thermoregulierenden Kissenbezug.

Preise/Gewinne zur Teilnehmergewinnung:

Alle Teilnehmer, die sich bis zum 07.06.2024 23:59 Uhr für das Tippspiel anmelden, haben die Möglichkeit, per Los folgende Preise zu gewinnen:

Je 1x 2 Tickets für das „Private Viewing“ der drei deutschen EM-Gruppenspiele im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund

1x 2 Tickets für die Veranstaltung „FUSSBALL FURIOSO“ im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund

1x 2 Tickets für den Live-Podcast „Mittag‘s bei Henning“ mit Tabea Kemme als Gast im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund

§ 8 Abwicklung der Gewinnausschüttung

Die Bedingungen zur Auslieferung des Gewinns werden durch SPORT1 festgelegt. Der Gewinnanspruch entsteht ausschließlich mit dem Zugang der Gewinnbenachrichtigung durch von SPORT1 bzw. Tippevent bzw. dem Preis-Partner autorisierte Personen. Der Anspruch auf den Gewinn entfällt ferner, wenn die Übergabe bzw. Durchführung des Gewinns innerhalb von drei Monaten nach der ersten Benachrichtigung über den Gewinn nicht oder unter nicht zumutbaren Umständen möglich ist. Einvernehmliche Veränderungen können zwischen SPORT1 und dem Gewinner vereinbart werden. Ansonsten besteht bei den Preisen, die mit einer Aktivität verbunden sind, ab dem 14.07.2025 kein Anspruch mehr auf den Gewinn. Ist die Inanspruchnahme des Gewinns aus Gründen, die im Verantwortungsbereich oder in der Person des Gewinners liegen, nicht zu den in § 9 angegebenen Zeitpunkten möglich, verfällt der Anspruch auf den Gewinn.

Ein Gewinner wird von SPORT1 bzw. Tippevent bzw. dem Preis-Partner schriftlich per E-Mail benachrichtigt und SPORT1 bzw. Tippevent bzw. der Preis-Partner erfragt vom Gewinner die für den Versand bzw. Durchführung des Gewinns erforderlichen Daten, d.h. Vor- und Zuname sowie eine Versandadresse in Deutschland (nachfolgend „Daten“). Die Zustellung eines Gewinns erfolgt nur an eine gültige Versandadresse in Deutschland. Übersendet der Gewinner nicht innerhalb von 3 Monaten bzw. nach dreifacher Erinnerung nach Zugang der Gewinnmitteilung die für den Versand bzw. die Durchführung eines Gewinns erforderlichen Daten und/oder ist ein Gewinn unter der angegebenen Versandadresse nicht zustellbar, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und SPORT1 ist berechtigt, einen alternativen Gewinner zu ermitteln. SPORT1 ist insbesondere nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.

Es besteht kein Anspruch des Gewinners auf einen mit dem ausgelobten Preis exakt identischen Gewinn. Der im Rahmen des Tippspiels als Preis präsentierte Gegenstand ist nicht zwingend mit dem gewonnenen Gegenstand identisch. Vielmehr können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe o.Ä. bestehen. SPORT1 kann einen dem als Preis präsentierten Gegenstand gleichwertigen Gegenstand mittlerer Art und Güte auswählen.

Gewinne werden in keinem Fall in bar ausbezahlt. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar.

Beschwerden sind unter Angabe des Tippspiels innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntwerden des Grundes schriftlich an SPORT1 zu richten. Fernmündlich mitgeteilte oder verspätete Beschwerden können nicht bearbeitet werden.

§ 9 Vorzeitige Beendigung des Tippspiels

SPORT1 behält sich das Recht vor, das Tippspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht SPORT1 insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder rechtlichen Gründen, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnung eine ordnungsgemäße Durchführung des Tippspiels nicht gewährleistet werden kann. In diesen Fällen besteht keine Schadensersatzpflicht von SPORT1 gegenüber dem Teilnehmer. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wurde, kann SPORT1 von dieser Person Ersatz des entstandenen Schadens verlangen. Zudem behält sich SPORT1 vor, über die Nichtwertung eines Spieltages kurzfristig zu entscheiden, sofern ein Ausfall oder die Verlegung einzelner Spiele oder ganzer Spieltage erfolgt. Auch in diesen Fällen besteht keine Schadensersatzpflicht von SPORT1 gegenüber dem Teilnehmer.

§ 10 Verschiebung des Tippspiels

SPORT1 behält sich das Recht vor, das Tippspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verschieben.

§ 11 Haftung

SPORT1 wird mit der Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr.

SPORT1 haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet SPORT1 vorbehaltlich eines milderen Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vorschriften nur für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung von SPORT1 jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

SPORT1 haftet nicht für die Inhalte, die von Teilnehmern oder sonstige Dritte auf dem News Feed veröffentlicht werden.

SPORT1 haftet nicht für Werbung Dritter.

Die sich aus dem Vorstehenden ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden SPORT1 nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten hat. Sie gelten nicht, soweit SPORT1 einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat und für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 12 Datenschutz

Um an dem Tippspiel teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, sich hierfür bei tippspiel.sport1.de zu registrieren. Ein Anspruch auf die Registrierung existiert nicht. Durch die Registrierung akzeptiert der Teilnehmer, dass die von ihm gemachten Angaben über seine Person für die Dauer des Tippspiels und dessen Abwicklung von SPORT1 oder einem von SPORT1 beauftragen Dritten gespeichert, verarbeitet und zu den benannten Zwecken genutzt werden dürfen. Weitere Daten werden nur nach ausdrücklicher Zustimmung des Teilnehmers gespeichert und verwendet. Alle überlassenen Daten werden vertraulich und gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt.

Es steht dem Teilnehmer jederzeit frei, die weitere Verarbeitung seiner Daten durch SPORT1 zu untersagen , indem er eine E-Mail an datenschutz@sport1.de schickt. Die Daten des Teilnehmers werden nach Eingang des Widerrufs umgehend gelöscht. Wird der Verwendung der personenbezogenen Daten während des unter § 2 festgelegten Teilnahmezeitraums widersprochen, ist eine weitere Teilnahme an dem Tippspiel ausgeschlossen.

Im Hinblick auf die registrierten Daten der Teilnehmer verpflichtet sich SPORT1, die datenschutz- und medienrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere werden die Daten vertraulich behandelt.

SPORT1 wird die Daten unter Beachtung der DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Tippspiels elektronisch verarbeiten. Soweit Gewinne vom Preis-Partner ausgeliefert werden, wird SPORT1 die für die Auslieferung des jeweiligen Gewinns notwendigen Daten an den Preis-Partner übermitteln. Die Daten werden systemseitig gelöscht, sobald sie für die Erreichung des beschriebenen Zweckes nicht mehr erforderlich sind. Soweit jedoch gesetzliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 oder länger Jahre betragen..

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den einzelnen Datenverarbeitungsprozessen, insbesondere zur Geltendmachung von Betroffenenrechten, finden sich unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz

§ 13 Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auf diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Teilnehmern und SPORT1 findet ausdrücklich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sollten einzelne dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem wirtschaftlichen Ziel der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

SPORT1 behält sich vor, die Teilnahmebedingungen ohne gesonderte Benachrichtigung zu korrigieren, insbesondere die noch ausstehenden Preise bekanntzugeben, sofern dies notwendig sein sollte. Mit dem Akzeptieren dieser Teilnahmebedingungen erklärt der Teilnehmer seine Kenntnis von dieser Tatsache.

SPORT1 behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung zu ändern.

Anmerkung: Damit die Texte übersichtlicher und besser lesbar sind, ist unter dem Begriff Teilnehmer/Gewinner/Mitarbeiter sowohl die Teilnehmerin/der Teilnehmer als auch die Gewinnerin/der Gewinner wie auch die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter gemeint.