Titelverteidiger Italien sieglos - Sorge um Türkei-Star!

Europameister Italien ist weniger als zwei Wochen vor Beginn seiner Mission Titelverteidigung bei der Endrunde in Deutschland noch nicht in Schwung gekommen. In ihrem vorletzten Testspiel am Dienstag in Bologna gegen EM-Teilnehmer Türkei erreichte die Squadra Azzurra lediglich eine torloses Remis, blieb aber durch die Nullnummer im laufenden Kalenderjahr nach zwei Erfolgen im Frühling weiterhin ungeschlagen. Die Türken hingegen sind nun in vier Spielen seit ihrem 3:2-Erfolg im vergangenen Herbst gegen die deutsche Nationalmannschaft sieglos.