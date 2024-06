"Julian Nagelsmann hat mich geprägt": Kramaric peilt Trainer-Laufbahn an

Trotz der bevorstehenden Fußball-EM denkt der kroatische Nationalstürmer Andrej Kramaric vom Bundesligisten TSG Hoffenheim bereits an die Zeit nach seiner aktiven Karriere und will sich dabei ein Beispiel am Bundestrainer nehmen. „Eines Tages will ich Trainer werden“, sagte der 33-Jährige dem Klubmagazin Spielfeld und bezeichnete seinen Ex-Coach als Inspiration: „Julian Nagelsmann hat mich bei der TSG geprägt, wir haben dreieinhalb Jahre erfolgreich zusammengearbeitet.“