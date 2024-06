Traumauftakt mit Traumquote: 22,49 Millionen sehen DFB-Sieg

Der Start in die EM ist auch für das ZDF erfolgreich: So viele Fans haben lange nicht zu einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft eingeschaltet.

Der Traumauftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die EURO 2024 hat dem ZDF die beste Quote seit Jahren beschert. 22,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Spitze verfolgten am Freitagabend das 5:1 über Schottland, das zudem bei MagentaTV übertragen wurde. Der Marktanteil für das ZDF betrug herausragende 69,0 Prozent.