Portugal-Coach trifft Ronaldo-Entscheidung

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wird auch beim abschließenden EM-Vorrundenspiel von Beginn an spielen. „Ich kann sagen, dass der Kapitän morgen in der Startelf stehen wird“, erklärte Nationaltrainer Roberto Martínez vor der Partie gegen Georgien in Gelsenkirchen am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER).