Trotz kranker Frau: EM-Verzicht für Koeman kein Thema

Trotz der erneuten Krebserkrankung seiner Frau Bartina war für den niederländischen Bondscoach Ronald Koeman ein EM -Verzicht nie ein Thema. „Nein. Es ist unter Kontrolle. Das bedeutet, dass es gut geht“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch nach der Ankunft im Oranje-Quartier in Wolfsburg auf eine entsprechende Frage.

Bartina Koeman (63) hatte kurz vor der EM öffentlich gemacht, zum dritten Mal seit 2010 an Krebs erkrankt zu sein. Bei einer Kontrolluntersuchung sei erneut Brustkrebs entdeckt worden. „Ich muss jetzt lebenslang Medikamente einnehmen. Mein Arzt sagte mir, dass ich so auch alt werden kann“, sagte sie der Zeitschrift Vrouw .

Koeman nach Krebs-Diagnose geschockt

Der Bondscoach zeigte sich nach der ersten Nacht in Deutschland trotz der jüngsten Ausfälle von Frenkie de Jong und Teun Koopmeiners optimistisch und voller Tatendrang. Er habe „hervorragend geschlafen“, sagte Koeman. Einzig das Wetter in Deutschland spiele noch nicht mit. Er sei von „Regen, Wind und Dunkelheit“ empfangen wurden, sagte er. Aus sportlicher Sicht werde die EM „ein Erfolg, wenn wir gewinnen. Sonst nicht.“

Die Elftal startet am Sonntag (ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) in Hamburg gegen Polen in die EM.