Tzolis vor Duell mit Deutschland: "Eine ganz große Geschichte"

Zweitliga-Torschützenkönig Christos Tzolis will den deutschen EM-Gastgebern das Leben mit Griechenland so schwer wie möglich machen. „Dieses Spiel ist eine ganz große Geschichte für mich. Ich bin heiß und hoffe, ich kann eine gute Leistung zeigen“, sagte der Profi von Fortuna Düsseldorf vor dem Duell mit dem DFB-Team am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach. Für Deutschland ist es die Generalprobe für die Heim-EM.