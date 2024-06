"Überragend": Schult sieht Neuer als logische Nummer eins

Das Festhalten an Neuer als Stammkraft sei „nachvollziehbar. Beim Turnier wird er wieder auf einem Toplevel sein, allein wegen seiner Erfahrung von vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften.“

Hummels-Art für Manchen schwierig?

Dass mit Mats Hummels ein erfahrener Weltmeister im DFB-Kader fehlt, bedauerte Schult: „Man kann spekulieren, warum er nicht in Julian Nagelsmanns Plan passt. Vielleicht gibt es Spieler, die mit der Art und Weise von Hummels, der auch mal den Mund aufmacht, nicht so gut gekonnt hätten. Für ihn persönlich tut es mir leid aus sportlicher Sicht.“

"Kein Mittelstürmer“ - Ikone mit harscher Kritik an Havertz

Hummels habe „eine unheimliche Rückrunde bei Borussia Dortmund gespielt, im wahrsten Sinne, das war herausragend. In den Halbfinals der Champions League gegen PSG wählte man ihn zu Recht zweimal zum Spieler des Spiels. In den Momenten, in denen er da sein musste, hat er seine Qualität gezeigt.“