UEFA ehrt verstorbenen Beckenbauer

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) ehrt den verstorbenen Franz Beckenbauer mit einer besonderen Würdigung im Rahmen des EM-Eröffnungsspiels. In Begleitung von Beckenbauers Frau Heidi werden Bernard Dietz und Jürgen Klinsmann den Henri-Delaunay-Pokal vor der Begegnung zwischen Deutschland und Schottland am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) aufs Spielfeld tragen. Das teilte die UEFA am Dienstag mit.