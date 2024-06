UEFA kündigt Maßnahmen für Frankfurter Rasen an

Das Grün in der Frankfurter Arena sorgt vor dem deutschen Spiel mal wieder für Ärger. Es soll eine Reaktion geben.

Das Grün in der Frankfurter Arena sorgt vor dem deutschen Spiel mal wieder für Ärger. Es soll eine Reaktion geben.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat nach der Kritik am Frankfurter EM-Rasen weitere Maßnahmen angekündigt. „Es gibt einen detaillierten Instandhaltungsplan, um bestimmte Probleme zu beheben und die Qualität des Platzes vor den kommenden Spielen weiter zu verbessern“, teilte der Dachverband am Freitag mit. Die UEFA habe schon im Vorfeld des Turniers „eng mit dem Platzteam in Frankfurt zusammengearbeitet, um optimale Spielbedingungen zu gewährleisten“.