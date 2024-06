UEFA wirbt für Kampagne zur Herz-Lungen-Wiederbelebung

Die UEFA will am zweiten Spieltag der Fußball-EM mit verschiedenen Aktionen und Aktivitäten Aufmerksamkeit für ihre Kampagne "Get Trained, Save Lives" (Lerne wie, rette Leben) generieren. Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, wird die "im Rahmen einer Partnerschaft zwischen der UEFA und dem europäischen Rat für Wiederbelebung (ERC) entstandene Kampagne" mittels "TV-Spots sowie auf den Großbildschirmen und den LED-Werbebanden sowie in den sozialen Medien" beworben.