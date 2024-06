Ukraine-Sieg als Botschaft an die Heimat: "Kämpfen für sie"

Ein Lichtblick in schwersten Zeiten - die Spieler hatten nach dem erlösenden 2:1 gegen die Slowakei Tränen in den Augen.

Den erlösenden EM-Sieg gegen die Slowakei hat der ukrainische Nationaltorhüter Anatolij Trubin den Menschen und Soldaten in seiner Heimat gewidmet. "Unser Sieg ist der beste Weg, unserem Volk und unseren Soldaten zu zeigen, dass wir für sie kämpfen", sagte der Keeper von Benfica Lissabon nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg in Düsseldorf. "Wir müssen nicht viele Wörter sagen, wir müssen es auf dem Platz beweisen."

Es sei für die Nationalspieler "schwierig, nicht an den Krieg zu denken. Aber wir müssen uns auf das Spiel fokussieren." Dabei gehen die Ziele weit über das Sportliche hinaus. "Wenn du als Team so auftrittst, wie wir uns hier präsentiert haben, dann ist das eine riesige Botschaft für unsere Kämpfer und die Menschen in unserer Heimat", sagte Trubin, der Andrij Lunin (Real Madrid) nach dessen Patzern im Auftaktspiel ersetzte und überzeugte.