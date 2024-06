Umfrage: Mehrheit schaut EM privat im Fernsehen

Etwa 70 Prozent der Menschen in Deutschland wollen die Spiele der Fußball-EM privat vor dem Fernseher verfolgen. Das ergab eine am Montag vorgestellte repräsentative Befragung der Universität Hohenheim. Nur rund 30 Prozent planen demnach einen Besuch großer Public-Viewing-Events. Diese Veranstaltungsform sei damit "weniger beliebt als gedacht", erklärte die Hochschule in Stuttgart.