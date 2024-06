Ungarn-Coach Rossi adelt Nagelsmann: "Absoluter Toptrainer"

Die Deutschen seien überhaupt "der härteste Gegner im Moment. Wir brauchen das perfekte Spiel", betonte Rossi. Ziel sei es, beim Aufeinandertreffen in Stuttgart am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) "einen Punkt" mitzunehmen, um nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz die Chance auf das Weiterkommen in Gruppe A zu erhalten. Der ungarische Coach kündigte hierzu "zwei, drei Wechsel" an.