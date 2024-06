Ungarn: Rossi kündigt Wechsel an und hofft auf Szoboszlai

Dominik Szoboszlai trainiert am Samstag nicht mit, soll Ungarn aber helfen, mit einem Sieg gegen Schottland im Turnier zu bleiben.

Ungarns Fußball-Nationaltrainer Marco Rossi hat vor dem EM-Vorrundenfinale Änderungen angekündigt, hofft aber auf den Einsatz seines Offensivstars Dominik Szoboszlai. „Es wird schon Wechsel geben, das hat aber nichts mit schlechter Leistung zu tun. Es geht darum, mehr Frische in die Mannschaft zu bringen“, sagte der Italiener vor dem Spiel am Sonntag (21.00 Uhr) in Stuttgart gegen Schottland.