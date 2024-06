Ungarns Varga: Gesichtsfrakturen und Gehirnerschütterung

Der Angreifer der Ungarn muss vermutlich operiert werden. Er befindet sich im Krankenhaus in Stuttgart.

Ungarns Nationalspieler Barnabas Varga hat bei dem heftigen Zusammenstoß mit dem schottischen Torhüter Angus Gunn beim EM-Gruppenspiel in Stuttgart (1:0) „mehrere Knochenfrakturen im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung“ erlitten. Dies teilte der ungarische Verband MLSZ in der Nacht zu Montag mit. Varga befinde sich im Krankenhaus in Stuttgart und werde „höchstwahrscheinlich“ operiert: „Das ganze Team steht hinter ihm.“