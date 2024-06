Unwetter: Fan-Zonen in NRW bleiben geschlossen

Wegen des drohenden Unwetters im Westen Deutschlands bleiben die offiziellen Fan-Zonen in den nordrhein-westfälischen EM-Standorten am Dienstag geschlossen. Das teilten die Städte Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen und Köln mit.

Am Dienstag findet eine von zwei Partien in NRW statt: In Gruppe F trifft ab 18 Uhr (im LIVETICKER) die Türkei in Dortmund auf Georgien. Um 21 Uhr (im LIVETICKER) steigt Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in Leipzig gegen Tschechien in das Turnier ein.