Unwetter-Warnung vor deutschem EM-Spiel - Fanzone in Frankfurt geschlossen

Am ersten Spieltag des EM-Achtelfinales mit unter anderem dem DFB-Team drohen Unwetter im Südwesten. Die Fanzone am Mainufer bleibt daher zu.

Am ersten Spieltag des EM-Achtelfinales mit unter anderem dem DFB-Team drohen Unwetter im Südwesten. Die Fanzone am Mainufer bleibt daher zu.

Aufgrund einer Unwetterwarnung für die Abendstunden bleibt die Fanzone in Frankfurt/Main am Samstag geschlossen. Dies gaben die Behörden am Mittag vor den ersten Spielen des EM-Achtelfinales bekannt, unter anderem drohen starke Sturmböen.