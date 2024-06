Oranje-Star Verbruggen zu Mbappé-Einsatz: "Ist mir ziemlich egal"

„Um ehrlich zu sein, ist es mir ziemlich egal, ob Mbappé dabei ist“, sagte der niederländische Torhüter am Dienstag mit Blick auf das zweite Vorrundenspiel am Freitag. Frankreich habe „viele andere gute Angreifer und eine starke Auswahl. Natürlich ist Mbappé ein super guter Spieler, aber wir haben vor niemandem Angst.“

An Mbappé hat Verbruggen nicht die besten Erinnerungen. Bei seinem Debüt für die Elftal im Oktober 2023 traf Oranje mit dem Torhüter von Brighton & Hove Albion in der Startaufstellung ausgerechnet auf Frankreich, bei der 1:2-Niederlage in der EM-Qualifikation erzielte Mbappé beide Treffer.