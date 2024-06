Verletzung von Ungarns Varga: UEFA weist Kritik zurück

Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai bemängelt das in seinen Augen zu langsame Eingreifen der Notärzte. Die UEFA reagiert auf die Kritik.

„Die Koordination zwischen dem gesamten medizinischen Personal vor Ort war professionell, und alles geschah in Übereinstimmung mit den geltenden medizinischen Verfahren“, ließ die UEFA am Montag in einer Mitteilung verlauten: „Es gab keine Verzögerungen bei der Behandlung und Betreuung des Spielers.“