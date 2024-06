Ex-Bundestrainer warnt DFB-Elf

Berti Vogts erlebte im EM-Finale 1992 als Bundestrainer gegen Dänemark eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere. Seine Erben warnt er deshalb davor, den Gegner im Achtelfinale der EURO am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER ) auf die leichte Schulter zu nehmen.

„1992 haben wir das EM-Endspiel gegen ein tolles dänisches Team 0:2 verloren, obwohl wir – wie jetzt die deutsche Mannschaft - der klare Favorit waren. Alle waren der Meinung, wir hätten den Titel schon in der Tasche - leider auch einige Spieler“, schreibt Vogts in seiner Kolumne in der Rheinischen Post.