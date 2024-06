Völler stützt Wirtz: "Macht die Gegner nass"

Rudi Völler rechnet fest damit, dass Florian Wirtz seine herausragenden Fähigkeiten auch bei der Heim-EM wieder zeigen wird. Es sei „der Fluch der guten Tat, wenn du so abgeliefert hast wie Florian bei Leverkusen im letzten Jahr“, sagte der DFB-Sportdirektor, dass ein Auftritt wie der von Wirtz gegen die Schweiz (1:1) dann „als Durchschnitt bewertet“ werde. Dabei habe der 21-Jährige „auch da überragende Momente“ gehabt.

Nach seinem starken Spiel zum Auftakt gegen Schottland (5:1), fiel Wirtz gegen Ungarn (2:0) und im Gruppenfinale etwas ab. Sein Spiel sei wie jenes von Jamal Musiala "immer mit einem gewissen Risiko verbunden", betonte Völler, "aber das ist das, was wir brauchen - den Mut, in die Dribblings zu gehen". Besonders im Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV), das Völler "kompakt" erwartet, "brauchst du Spieler, die den Gegner nass machen".