Völler verkündet Anton-Wechsel - oder doch nicht?

Rudi Völler geriet ins Schwärmen. Bundestrainer Julian Nagelsmann verfüge in der Abwehr über so viele exzellente Alternativen, da spiele es fast keine Rolle, wer im EM-Achtelfinale gegen Dänemark für den angeschlagenen Antonio Rüdiger oder den gesperrten Jonathan Tah einspringen werde. Nico Schlotterbeck etwa, der in Dortmund „eine tolle Saison“ gespielt habe, oder Waldemar Anton. „Ich weiß nicht, wie viele Vereine interessiert waren“ am Stuttgarter, sagte Völler, „mein alter Verein Bayer Leverkusen hätte ihn auch gerne gehabt. Leider hat er sich für Borussia Dortmund entschieden.“